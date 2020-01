Unfall in Kelheim Feuerwehr muss schwer verletzten Arbeiter aus dem zweiten Stock retten

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Freitag, 17. Januar, gegen 13.30 Uhr, führte eine Holzbaufirma Sanierungsarbeiten an einem denkmalgeschützten Objekt am Ludwigsplatz in Kelheim durch. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 55-jähriger Arbeiter aus dem Landkreis Regensburg gerade mit Arbeiten auf einer Staffelei beschäftigt, als er das Gleichgewicht verlor und auf den Boden stürzte.