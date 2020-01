500 Euro Schaden Schwelbrand im Motorraum nach technischem Defekt

(Foto: Luftklick/123rf.com)

Am Freitagnachmittag, 17. Januar, ereignete sich in Lappersdorf aufgrund eines technischen Defekts an der beheizten Spritzwasserdüse eines Pkws ein Schwelbrand im Motorraum.