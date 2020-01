Die Polizei bittet um Hinweise Dieb bediente sich im Sportzentrum Lappersdorf an einer Sporttasche

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Bereits am Dienstag, 14. Januar im Zeitraum von 17.30 bis zur Feststellzeit gegen 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb am Sportzentrum in Lappersdorf aus der Sporttasche, die unversperrt in der Umkleide stand, einen Elektroartikel und die Mütze des Eigentümers.