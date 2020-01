Die Polizei sucht Zeugen Einbrüche in Regensburg – Schmuck und Bargeld geklaut

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in zwei Wohnhäuser in Regensburg im äußeren Stadtwesten und in Ziegetsdorf ein und erbeuteten unter anderem Schmuck.