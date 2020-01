Unfall in Regensburg Als die Rechtsabbieger Grün hatten, fuhrt eine 65-Jährige geradeaus ...

Da eine 65-jährige Skoda-Fahrerin die falsche Ampel betrachtet hat, kam es in einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall.

REGENSBURG Die Frau aus dem Landkreis befuhr am Donnerstag, 16. Januar, gegen 21:15 Uhr die Galgenbergstraße in Richtung Innenstadt. Vor der Kreuzung zur Furthmayrstraße hielt sie bei Rotlicht an. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün schaltete, fuhr sie geradeaus los, obwohl für ihre Fahrtrichtung weiterhin Rotlicht galt. Es kam zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Mercedes, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Die PI Regensburg Süd hat den Verkehrsunfall, bei dem es glücklicherweise bei Sachschaden in Höhe von geschätzt mehreren tausend Euro geblieben ist, aufgenommen.