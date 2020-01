Unfallfahrer gesucht Silberfarbener Peugeot touchiert Fußgängerin in Neutraubling

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Donnerstag, 16. Januar, gegen 16 Uhr, kam es bei einem Abbiegevorgang von der Walhallastraße in die Hartinger Straße in Neutraubling zu einem Verkehrsunfall.