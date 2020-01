Kontrolle in Regensburg Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg fuhr unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit dem Pkw seiner Mutter.

REGENSBURG Am Donnerstag, 16. Januar, gegen 21.15 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Regensburg-Süd einen 24-jährigen BMW-Fahrer in der Alfons-Auer-Straße in Regensburg. Schnell stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Im Gespräch ergaben sich auch Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der BMW-Fahrer musste deshalb das Fahrzeug stehen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwarten Anzeigen wegen der Verkehrsverstöße sowie des Besitzes von Betäubungsmittel. Seine Mutter, die Halterin des Fahrzeuges ist, wird wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.