Führerschein sichergestellt 53-Jähriger mit 1,1 Promille unterwegs

Am Freitag, 17. Januar, kurz nach Mitternacht führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Regensburg Nord in der Frankenstraße in Regensburg eine Verkehrskontrolle durch.