Zeugen gesucht Geisterfahrer in Einbahnstraße provoziert Auffahrunfall

(Foto: Ursula Hildebrand)

Weil ihm am Donnerstag, 16. Januar, in einer Einbahnstraße in Cham ein lachsfarbener Kleinwagen mit LAU-Kennzeichen falsch entgegenkam, musste ein Golf anhalten.