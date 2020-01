Die Polizei ermittelt Restmüll in einem Lagerraum fing zu brennen an

(Foto: 123rf.com)

In einem Lagerraum einer Bildungseinrichtung in der Dr.-Robert-Eckert-Straße in Regenstauf kam es am Donnerstag, 16. Januar, gegen 13:30 Uhr, zur Auslösung der Brandmeldeanlage.