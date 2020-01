Justiz Hans-Christoph von Taysen ist neuer Direktor des Amtsgerichts Neumarkt

Der Bayerische Justizminister Georg Eisenreich hat Hans-Christoph von Taysen mit Wirkung zum 16. Januar 2020 zum neuen Direktor des Amtsgerichts Neumarkt in der Oberpfalz ernannt. Dieser ist damit Nachfolger von Dr. Harald Müller, der seit 16. Oktober 2019 Direktor des Amtsgerichts Regensburg ist.

NEUMARKT Hans-Christoph von Taysen (52 Jahre) begann seinen Dienst in der Bayerischen Justiz am 1. Februar 1997. Seine erste berufliche Station war das Landgericht Ansbach, wobei von Taysen für zwei Jahre mit der Hälfte seiner Arbeitszeit an das Amtsgericht Weißenburg ab-geordnet war. Zum 1. September 1999 wechselte er an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, wo er unter anderem Wirtschaftsstrafsachen bearbeitete. Ab 1. März 2002 war von Taysen am Amtsgericht Neustadt an der Aisch als Richter tätig und bearbeitete dort sowohl Zivil- als auch Strafsachen. Am 1. Juli 2005 kehrte er nach Nürnberg an das Landgericht Nürnberg-Fürth zurück. Dort war er als Beisitzer sowohl in Zivil- als auch in Strafkammern tätig. Ab dem 1. Januar 2007 war von Taysen zudem als Güterichter eingesetzt. Mit Wirkung vom 1. März 2009 wurde er zum Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ernannt und bearbeitete dort erneut Wirtschafts-strafsachen. Am 1. Mai 2014 kehrte von Taysen als Vorsitzender Richter an das Landgericht Nürnberg-Fürth zurück und übernahm dort den Vorsitz der 1. Zivilkammer, die vor allen Dingen für Bausachen zuständig ist. Am Landgericht Nürnberg-Fürth nahm von Taysen zudem umfangreiche Verwaltungsaufgaben wahr.