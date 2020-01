42.000 Euro Schaden Auto prallt gegen einen Baum, Fahrer (25) schwer verletzt

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Mittwoch, 15. Januar, gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Skoda die Staatsstraße 2132 in Richtung Bad Kötzting. Kurz nach Matzelsdorf kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.