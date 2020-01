Zahlreiche Delikte Waghalsige Flucht durch Parsberg – 23-Jähriger schleudert eine Böschung hinunter

Am Mittwoch, 15. Januar, gegen 23.30 Uhr, sollte in der Hohenfelser Straße in Parsberg ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer hielt zuerst an und flüchtete, als die Beamten ausgestiegen waren.