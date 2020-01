Weihnachtsbeleuchtung sattgehabt Unbekannter zwickt Leitungen von Lichterketten durch

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstagnachmittag, 14. Januar, und Mittwochnachmittag, 15. Januar, zwei Lichterketten einer an einem Haus in der Müllnergasse in Roding befestigten Weihnachtsbeleuchtung.