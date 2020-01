Einbruch in Firmengebäude Diebe machen Beute im vierstelligen Bereich

Das Büro einer Baufirma war in der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. auf 14. Januar, das Ziel bisher unbekannter Einbrecher.

DIETFURT Im Zeitraum von 20 Uhr bis 6.15 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Weise in ein Firmengebäude in der Industriestraße in Dietfurt an der Altmühl ein und öffneten dort gewaltsam einen Büroraum. Mit einer Beute im mittleren vierstelligen Bereich und einem hinterlassenen Sachschaden von circa 1.500 Euro verschwanden die Einbrecher.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 zu melden.