Zeugen gesucht Brand eines Einfamilienhauses in Tegernheim – Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt

(Foto: begemot_30/123rf.com)

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Tegernheim am Donnerstag, 26. Dezember 2019, gegen 19.20 Uhr, entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kripo Regensburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg nun wegen versuchtem Mord. Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung ausgesetzt.