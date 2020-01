Bargeld aus Wohnung entwendet Ältere Dame wird in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines dreisten Diebes

(Foto: Dmitry Berkut/123rf.com)

Am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 10 Uhr klingelte ein unbekannter Täter bei einer älteren Dame in der Donaustaufer Straße in Regensburg. Diese wurde in ein Gespräch verwickelt und ließ den Herren währenddessen auch in ihre Wohnung.