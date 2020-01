Verkehrsunfall im Kreisverkehr Vorfahrt genommen, Totalschaden fabriziert

(Foto: Christa Latta)

Am Mittwochvormittag, 15. Januar, fuhr ein 29-Jähriger in Furth im Wald wohnhafter Seat-Fahrer von der Kötztinger Straße kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte in den Kreisverkehr ein. Der Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 62-jährigen Opelfahrerin aus Furth im Wald, die sich bereits im Kreisverkehr befand.