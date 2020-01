Ermittlungen eingeleitet Radfahrer fährt betrunken durch Neutraubling – Test ergab absolute Fahruntüchtigkeit

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 14. Januar 2020, wurde gegen 23 Uhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer in der Neudeker Straße in Neutraubling von Beamten der PI Neutraubling einer Kontrolle unterzogen, da er durch eine extrem unsichere Fahrweise auffiel.