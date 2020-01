Einbruch in Gaststätte Täter nutzte die Betriebsruhe aus

Die Betriebsruhe einer Gaststätte nutzte ein bislang unbekannter Dieb. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

REGENSBURG Auf unbekannte Art und Weise gelang der Eindringling zwischen Dienstag, 14. Januar, 23 Uhr und Mittwoch, 15. Januar, 6.15 Uhr, in ein Speiselokal am Haidplatz in Regensburg. Der Unbekannte entwendete lediglich einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag, verursachte jedoch einen Sachschaden von etwa 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die sich im fraglichen Zeitraum im Bereich des Haidplatzes aufhielten und dort verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.