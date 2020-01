Tataufklärung eines Diebstahls Blutspuren am Tatort führen zu 36-Jährigem

Vor etwa einem Jahr ist ein Unbekannter in den CAH-Gebrauchtwarenmarkt in der Goldschmidtstraße in Neumarkt in der Oberpfalz eingebrochen und hat diverse Unterhaltungselektronik im Wert von 60 Euro erbeutet.