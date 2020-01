Berauschendes Gepäck Regensburger Zöllner stellen fast drei Kilogramm Haschisch und über ein Kilo Marihuana sicher

(Foto: Bundesfinanzverwaltung)

Vor Kurzem überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Regensburg auf Höhe Neumarkt in der Oberpfalz in einem Fernreisezug einen Fahrgast und stellten „berauschendes Gepäck“ sicher, wie das Hauptzollamt Regensburg am Mittwoch, 15. Januar, mitteilte.