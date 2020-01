Ohne Führerschein unterwegs Bei Unfallflucht Kennzeichen „zurückgelassen“

(Foto: qvist/123RF)

Am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 10.50 Uhr geriet der 66-jährige Fahrer eines Pkw VW in der Further Straße in Cham auf den Gehweg und drückte dort das Standrohr eines Verkehrszeichens um.