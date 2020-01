Prozessauftakt Pakistaner soll Ex-Freundin beleidigt und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, beginnt am Landgericht Regensburg der Prozess gegen einen 1981 geborenen Pakistaner. Laut Anklageschrift soll er seine Ex-Freundin beleidigt und misshandelt beziehungsweise verletzt haben.

REGENSBURG Die Ex-Freundin des Angeschuldigten und Mutter der beiden gemeinsamen Kinder soll am 26. November 2018 die Beziehung beendet haben, so die Anklage. Daraufhin soll der Angeschuldigte seiner Ex-Freundin Nachrichten mit beleidigenden Worten gesendet haben. Am 29. November 2018 soll der Pakistaner in Burglengenfeld die Geschädigte mit mehreren Faust- und Brustschlägen verletzt und sie zu Boden geworfen haben.

Der Prozessauftakt ist am 15. Januar, ein weiterer Termin ist für den 23. Januar angesetzt. Wir berichten.