Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 16-Jähriger wollte Joint in der Jackentasche verstecken

(Foto: Sergey Tryapitsyn/123rf.com)

Ein 16-Jähriger wurde am Montag, 13. Januar 2020, 13.15 Uhr, am Brunnen auf dem Festplatz im Ortsteil Woffenbach in Neumarkt in der Oberpfalz von einer zivilen Streife beim Rauchen beobachtet.