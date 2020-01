Mittelschwere Verletzungen 77-jähriger Autofahrer übersieht Fußgängerin am Zebrastreifen

Am Montag, 13. Januar, gegen 12.30 Uhr, übersah ein 77-jähriger Pkw-Fahrer in der Landshuter Straße in Obertraubling, am dortigen Zebrastreifen eine Fußgängerin, die diesen gerade überqueren wollte.