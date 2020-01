Illegale „Reparaturarbeiten“ Unbekannter entwendet Wascheckenarmatur aus Einkaufscenter – Klempner auf Abwegen?

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 11. Januar 2020, und Montagmorgen, 13. Januar 2020, entwendete ein bislang unbekannter Dieb eine Waschbeckenarmatur und ein Gerät zur Wassererwärmung aus einer Toilette im Obergeschoss eines Einkaufscenters in der Regensburger Straße in Regenstauf.

REGENSTAUF Durch den Diebstahl ist ein Schaden in Höhe von 150 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Da der Diebstahl wie legale Reparaturarbeiten gewirkt haben könnte, wird um Mitteilung zu allen Personen gebeten, die sich erkennbar an der Einrichtung in der Toilette zu schaffen gemacht haben. Hinweise werden an die Telefonnummer 09402/ 9311-0 erbeten.