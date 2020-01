Das gibt Ärger 16-Jährige bei unerlaubten Fahrübungen erwischt – ihre Mutter saß auf dem Beifahrersitz

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Sonntag, 12. Januar 2020, 6.03 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Ingolstädter Straße in Neumarkt ein Fiat 500 gesichtet, der dort auf und ab fuhr.