Zeugen gesucht Einbruch in gewerblich genutzte Räume in Regensburg

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Ein Büro einer sozialen Einrichtung in der Landshuter Straße in Regensburg war in der Zeit von Sonntagabend, 12. Januar 2020, bis Montagvormittag, 13. Januar 2020, das Ziel eines unbekannten Einbrechers.