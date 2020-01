Versuchter Totschlag Bundespolizei verhaftet 19-Jährigen – dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr

(Foto: Bundespolizei)

Einen 19-jährigen Afghanen haben Beamte der Bundespolizei am Samstag, 11. Januar 2020, am Hauptbahnhof in Regensburg verhaftet und nach richterlicher Vorführung am Sonntagnachmittag, 12. Januar 2020, in die Justizvollzugsanstalt Regensburg eingeliefert.