Zeugen gesucht Unbekannte wollten in eine Sportgaststätte in Regendorf einbrechen

Im Zeitlarner Ortsteil Regendorf versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher, in eine Sportgaststätte einzudringen.

ZEITLARN Bei diesem Vorhaben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, 11. und 12. Januar 2020 scheiterte der Täter trotz offensichtlicher Versuche, Fenster oder Türen gewaltsam zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09402/ 9311-0. Wem sind in den Nachtstunden Personen am Sportheim aufgefallen, die mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnten?