Strafanzeige erstattet Zwei Diebe wollten Parfüme im Wert von 300 Euro mitgehen lassen

Zwei moldauische Staatsangehörige wurden am Samstag, 11. Januar 2020, in einem Geschäft im Donaueinkaufszentrum in Regensburg dabei ertappt, wie sie drei Parfüme im Gesamtwert von rund 300 Euro zu entwenden versuchten.