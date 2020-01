Widerstand geleistet Alkoholisierter Diskobesucher belästigt Frau sexuell und gibt ihr einen Kopfstoß

Am Sonntag, 12. Januar 2020, um circa 2.30 Uhr, belästigte ein 21-jähriger Diskobesucher eine 24-Jährige in einer Diskothek im St.-Peters-Weg in Regensburg sexuell, indem er diese unsittlich am Gesäß berührte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung versetzte der 21-Jährige der Besucherin noch einen Kopfstoß.