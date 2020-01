Polizei sucht Zeugen Einbruch in Schuppen und Diebstahl eines E-Bikes in Wiesent – Taten könnten zusammenhängen

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Freitag, 10. Januar 2020, 20 Uhr, bis Samstag, 11. Januar 2020, 8 Uhr, das Vorhängeschloss eines Geräteschuppens eines Privatanwesens in der Straße „Am Degelberg“ in Wiesent auf und gelangte so in das Innere. Der Täter entwendete hierbei eine Kettensäge im Wert von etwa 50 Euro. Durch das Aufbrechen des Schlosses entstand geringer Sachschaden.