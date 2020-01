Brandmelder verhindert Schlimmeres Schwelbrand in der Waschmaschine

Am Samstag, 11. Januar 2020, gegen 18 Uhr, kam es in der Ulmenstraße im Lappersdorfer Ortsteil Kareth zu einem Schwelbrand aufgrund eines technischen Defekts an einer Waschmaschine.