Circa 7.000 Euro Schaden 52-Jähriger missachtet Vorfahrt beim Einfahren in Kreisverkehr – Zusammenstoß zweier Pkw

(Foto: Christa Latta)

Ein 52-Jähriger aus Miltach fuhr am Freitagvormittag, 10. Januar 2020, mit seinem Pkw in einen Kreisverkehr in Cham – Altenmarkt ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines anderen Pkws, der sich bereits im Kreisverkehr befand, und die beiden Pkw stießen zusammen.