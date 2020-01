Anzeige erstattet Zivilstreife erwischt 17-Jährigen bei Personenkontrolle mit Cannabis – Erziehungsberechtigte verständigt

(Foto: Eskymaks/123rf.com)

Eine Zivilstreife der Polizei Cham unterzog am Freitagmittag, 10. Januar 2020, einen 17-jährigen Chamerauer im Bereich Staning – Urleiten in Chamerau einer Personenkontrolle. Dabei händigte der Jugendliche eine geringe Menge Marihuana an die Beamten aus.