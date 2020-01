5.000 Euro Sachschaden 54-Jährige übersieht beim Abbiegen Pkw – 50-Jährige erleidet Verletzungen

(Foto: 123rf.com)

In der Regensburger Straße in Bernhardswald kam es am Donnerstagmorgen, 9. Januar 2020, gegen 7.20 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine 50-jährige Ford-Fahrerin verletzt wurde. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin übersah beim Abbiegen, nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen, den entgegen kommenden Ford, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.