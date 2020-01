Hochwertiges Mountainbike gestohlen Fahrradschloss geknackt

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, wurde im Laufe des Nachmittags in Regenstauf in der Mozartstraße ein versperrtes Mountainbike aus einem Grundstück entwendet, indem das Fahrradschloss durch einen unbekannten Täter geknackt wurde.