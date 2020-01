Sachbeschädigung an Kfz Täter reißt Außenspiegel von Jaguar ab

In der Nachtzeit von Freitag auf Samstag, 10. auf 11. Januar 2020, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Dresdener Straße in Neutraubling einen weißen Pkw Jaguar, indem der Täter das linke Außenspiegelgehäuse des Fahrzeuges abschlug und aus der Halterung riss.