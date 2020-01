Kennzeichen notiert Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, gegen 16.45 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer die Bahnhofstraße in Sünching ortsauswärts. Wegen zu geringem Seitenabstandes zu einem am Straßenrand geparkten Pkw streifte er mit dem Seitenspiegel seines Fahrzeuges den Spiegel eines geparkten Pkw.