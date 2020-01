15.000 Euro Schaden Gegenstände auf einem Balkon in Waldmünchen geraten in Brand – Ursache bisher unbekannt

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, gegen 21.00 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache lagernde Gegenstände auf dem Balkon einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses im östlichen Stadtteil von Waldmünchen in Brand. Der Brand griff auf Teile der hölzernen Balkonverkleidung über. Nur dem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass das Feuer bereits in seiner Entstehungsphase von einer aufmerksamen Nachbarin bemerkt worden war und diese unverzüglich den Notruf absetzte.