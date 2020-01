Kontrolle in Schierling 31-jähriger VW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 8. Januar, gegen 23.30 Uhr, wurde durch Beamte der PI Neutraubling in der Dieselstraße in Schierling ein 31-jähriger VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.