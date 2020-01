Kontrolle in Dietfurt 52-Jähriger widersetzte sich der Festnahme und droht mit einem Messer

(Foto: chalabala/123RF)

Bei der Kontrolle eines 52-Jährigen am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 10.10 Uhr, in der Hauptstraße in Dietfurt beleidigte dieser die Polizeibeamten und zeigte sich äußerst aggressiv.