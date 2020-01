Unfall mit Personenschaden Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision

Zwei schwer verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraße 2660 mit der Staatsstraße 2394 beim Hemauer Ortsteil Neukirchen ereignete.

HEMAU Der Unfallverursacher fuhr von Beratzhausen kommend in Richtung Neukirchen und übersah beim Überqueren offensichtlich ein Fahrzeug, das von Hemau in Richtung Willenhofen unterwegs war. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug sich überschlug und nach links von der Fahrbahn abkam. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Rettungsdienst in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt und haben nur noch Schrottwert. Zur Verkehrslenkung und Reinigung der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Hemau, Neukirchen und Willenhofen eingesetzt.