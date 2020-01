Zwei junge Männer erwischt Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, kontrollierten Polizeibeamte gegen 2.15 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Von-Reiner-Straße in Regensburg. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.