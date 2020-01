Ladendiebstahl in Regenstauf 50-Jähriger beim Klauen ertappt

(Foto: 123rf.com)

Ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf steckte am Mittwochmorgen, 8. Januar 2020, in einem Verbrauchermarkt in der Regensburger Straße in Regenstauf verschiedene Kleidungsstücke und Handtücher in einen Rucksack.