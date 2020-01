Ermittlungen dauern an Sauna im Freibad Cham brennt aus noch unbekannter Ursache – 22-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt

(Foto: david@engel.ac/123rf.com)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 16.30 Uhr, die Sauna, die sich in einem Nebengebäude des Chamer Freibads in der Badstraße befindet, in Brand. Durch den 41-jährigen Pächter der Sauna war eine Stunde vor der Betriebszeit der Saunaofen aufgeheizt worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Kunden in der Sauna.