Nach dem Einkauf festgestellt Unbekannter zersticht zwei Reifen eines geparkten Pkws – Polizei bittet um Hinweise

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstagabend, 7. Januar 2020, zeigte ein 32-jähriger Further an, dass zwei Reifen an seinem Pkw in Furth im Wald zerstochen wurden.