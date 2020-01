Ihm werden 30 Taten zur Last gelegt Polizeistreife trifft tschechischen Einbrecher und Dieb aus der Rauschgiftszene Pilsen in Furth im Wald

(Foto: Hannes Lehner)

Am Dienstag, 7. Januar 2020, kurz vor Mitternacht, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Furth im Wald in der Eschlkamer Straße in Furth im Wald eine männlich Person, die zu Fuß unterwegs war. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich um einen 29-jährigen Tschechen aus der Rauschgiftszene Pilsen, der bereits als Einbrecher und Dieb im gemeinsamen Ermittlungsverfahren EG Höll der Kriminalpolizei Regensburg und der Polizeiinspektion Furth im Wald eine gewichtige Rolle spielte.